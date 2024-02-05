"Азимут" реализует в Узбекистане проекты в сфере безопасности авиасообщения

В пресс-службе торгового представительства России в стране отметили, что состоялась встреча торгового представителя РФ в Узбекистане Константина Злыгостева и генерального директора АО "Азимут" Аскера Саидова

ТАШКЕНТ, 5 февраля. /ТАСС/. Российская компания "Азимут" (входит в Ростех) реализует проекты по оснащению аэродромов Узбекистана оборудованием, которое позволяет обеспечить надежный уровень безопасности авиасообщения. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане.

По ее информации, состоялась встреча торгового представителя РФ в Узбекистане Константина Злыгостева с генеральным директором АО "Азимут" Аскером Саидовым. "На встрече глава российской компании рассказал о реализуемых проектах по оснащению аэродромов Узбекистана наземным радиотехническим оборудованием, которое позволяет обеспечить надежный уровень безопасности авиасообщения в республике", - говорится в сообщении.

"В свою очередь Константин Злыгостев отметил, что с учетом перспектив дальнейшей модернизации аэропортовой инфраструктуры АО "Азимут" имеет все шансы на расширение взаимовыгодного сотрудничества с партнерами из Узбекистана", - добавили в пресс-службе.

АО "Азимут" - один из мировых лидеров в области автоматизации управления воздушным движением.