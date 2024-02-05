Источник сообщил о планах Турции обсудить с Россией скидки на природный газ

По словам источника, республика всегда была надежным потребителем российского газа

СТАМБУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Турция намерена обсудить с Россией вопрос скидки на природный газ в рамках подготовки визита российского президента Владимира Путина в республику. Об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник.

"Турция всегда была надежным потребителем российского газа. Власти республики ранее говорили, что рассчитывают на более разумные цены на него, в том числе в свете планов создания газового хаба. Этот вопрос планируется обсудить на переговорах в рамках подготовки визита в Турцию президента РФ", - сказал собеседник агентства.

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар ранее сообщал, что в Анкаре рассчитывают на скидку на российский газ и надеются на взаимопонимание в этом вопросе.

Одним из центральных вопросов энергетической повестки российско-турецких переговоров станет проект создания на турецкой территории международного газового хаба. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал в декабре, что его реализация может начаться в 2024 году, а дорожная карта будет принята в ближайшее время.

"Такая договоренность может быть достигнута в Анкаре", - сказал источник, добавив, что в январе делегация турецкой государственной нефтегазовой компании Botas побывала в России для проведения переговоров по созданию хаба.

О проекте газового хаба

В октябре 2022 года президент РФ выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в апреле 2023 года и касались Botas и ряда других поставщиков.

На рассмотрении парламента Турции в настоящее время находится законопроект, позволяющий продавать на мировых рынках импортируемый газ в виде СПГ. Его одобрение станет еще одним шагом на пути превращения Турции в центр торговли газом.

Проект газового хаба планируется обсудить во время визита президента России в Турцию. По сообщениям местных СМИ, визит намечен на 12 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит готовится, однако не стал называть точную дату.