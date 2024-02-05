Замглавы МИД РФ заявил, что иранские товары стали доступнее для россиян

По словам Александра Панкина, год российского председательства в ЕАЭС был "очень насыщенным и весьма результативным"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном создает благоприятные условия для доступа к иранским товаром российским гражданам. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Безусловно, невозможно не отметить значимость и знаковость подписанного в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета полноформатного Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. Этот документ открывает нашим странам огромные возможности для наращивания объемов взаимной торговли и укрепления сотрудничества в самых разных отраслях, - сказал Панкин. - Уверен, что указанное соглашение - не просто очередная галочка в списке достижений ЕАЭС, а важный шаг на пути расширения сети преференциальных торговых режимов, который на практике касается бизнеса. Соглашение создает новые, более благоприятные условия для выхода на иранский рынок. Для населения же становятся доступнее иранские товары, в том числе продовольственные".

Замглавы МИД РФ отметил, что год российского председательства в ЕАЭС был "очень насыщенным и весьма результативным". "Был проделан огромный объем работы, рассказывать про который можно не в одном интервью, но мне как представителю внешнеполитического ведомства хотелось бы остановиться на международной составляющей председательства нашей страны в органах союза", - подчеркнул он.

По его словам, кроме соглашения с Ираном в 2023 году государствами союза и его наднациональным органом - Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) - было проведено в общей сложности шесть раундов переговоров, в том числе один раунд с Египтом, три раунда с Индонезией и два раунда с Объединенными Арабскими Эмиратами. "Проделана колоссальная и плодотворная работа, которая в будущем, я убежден, пойдет только на благо экономикам всех участвующих в этом процессе стран, - отметил дипломат. - Не могу не упомянуть подписание в июне 2023 года Меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Мьянмы. Этот документ закладывает хорошую базу для инфообмена, а также позволяет найти точки соприкосновения и наладить взаимовыгодное сотрудничество".

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.