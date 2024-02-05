МИД РФ посоветовал бизнесу подписаться на Telegram-канал "Рассказываем о ЕАЭС"

По словам замглавы ведомства Александра Панкина, одновременно с каналом действуют ресурсы Евразийской экономической комиссии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бизнесу, желающему быть в курсе развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует подписаться на Telegram-канал объединения. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"ЕАЭС должен на постоянной основе присутствовать в новостной повестке, аудитории стоит быть в курсе происходящих в нем процессов, поскольку, как я уже рассказал, его функционирование так или иначе касается всех нас. В этих целях с апреля 2022 года на постоянной основе функционирует специализированный Telegram-канал МИД России "Рассказываем о ЕАЭС", посвященный деятельности Евразийского экономического союза. Тем, кто хочет оставаться в курсе развития нашего интеграционного объединения, советую подписаться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос об интересах бизнеса.

По словам Панкина, одновременно с Telegram-каналом действуют ресурсы Евразийской экономической комиссии, а "качественную аналитику и статистику можно найти на специализированном портале Минэкономразвития России "Евразийская интеграция в цифрах", а также у Евразийского банка развития".

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.