В МИД РФ сообщили, что шаги в рамках ЕАЭС снизили цены на яйца в России

Замглавы ведомства Александр Панкин отметил, что за 2023 год подписали 12 соглашений и несколько сотен актов органов Союза, нацеленных на развитие интеграции

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Шаги, предпринятые в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), позволили снизить цены на яйца в России. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"После "Итогов года" с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в декабре 2023 года у всех на слуху оказалась тема с ценами в нашей стране на куриные яйца, когда рост спроса привел к повышению их стоимости ввиду недостаточных объемов собственного производства. В конечном итоге решением этой проблемы стало установление в рамках ЕАЭС тарифной льготы на ввоз данной продукции из дружественных стран на территорию Российской Федерации, а также изменение объемов поставок внутри Союза", - отметил он.

"Данный шаг улучшил ситуацию: цены снижаются, происходит насыщение рынка, дефицита не наблюдается", - указал дипломат.

Развитие интеграции

Как отметил Панкин, за прошлый год подписано 12 соглашений и несколько сотен актов органов Союза, нацеленных на развитие интеграции. "Большая часть из них весьма специфична и касается таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, санитарных и фитосанитарных мер и других отраслевых вопросов. Но все они в конечном итоге направлены на повышение благосостояния наших граждан", - добавил он.

"В 2023 году была продлена временная мера по установлению повышенного порога в размере 1 000 евро для беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС товаров для физических лиц. Нельзя не согласиться, что этот шаг напрямую касается населения стран Союза", - продолжил замглавы МИД РФ.

Панкин также обратил внимание на подписанное в июне 2023 года Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах ЕАЭС. "Это соглашение направлено на совершенствование осуществления в рамках Союза свободы передвижения рабочей силы в рамках единого рынка труда. Напомню, что беспрепятственное перемещение трудящихся в рамках ЕАЭС является одной из четырех свобод евразийской экономической интеграции, - указал он. - Подписанное соглашение после вступления в силу позволит любому государству - члену "пятерки" напрямую признавать ученую степень, полученную в любой другой стране ЕАЭС, что, безусловно, облегчит процесс трудоустройства и осуществления гражданами Союза трудовой деятельности".

"Таким образом, на этих примерах можно увидеть эффективность ЕАЭС в действии", - резюмировал дипломат.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.