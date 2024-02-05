Основным владельцем станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Головная компания "Яндекса" Yandex N.V. объявила о продаже бизнеса "Яндекса" консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Основным владельцем станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Об этом говорится в сообщении компании.

"Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов", - сказано в сообщении.

"Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика - структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев "Инфинитум"; структура группы "Лукойл"; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. "Консорциум.Первый" сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО "Яндекс". Новой головной компанией "Яндекса" станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс", зарегистрированная в конце 2023 года в Калининграде. Отмечается, что ее акции будут торговаться на Московской бирже, а генеральным директором "Яндекса" останется Артем Савиновский.

"Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. "Яндекс" предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года. При этом, менеджеры "Яндекса" сохранят управление компанией и право принятия ключевых решений, для этого создан "Фонд менеджеров".

Закрытие сделки по продаже бизнеса "Яндекса" пройдет в два этапа, первый - в I полугодии 2024 года, второй - через семь недель после.