"Делимобиль" объявил об увеличении размера IPO до 4,2 млрд рублей

Решение приняли на фоне повышенного спроса от инвесторов, сообщили в компании

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Делимобиль" увеличивает размер IPO до 4,2 млрд рублей на фоне повышенного спроса от инвесторов. Об этом сообщила компания.

"Делимобиль" фиксирует высокий интерес в ходе сбора заявок в рамках IPO со стороны широкого круга институциональных инвесторов. В условиях повышенного спроса компания приняла решение об увеличении размера предложения до 4,2 млрд рублей, включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения", - говорится в сообщении.

Ранее компания сообщала, что базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей.