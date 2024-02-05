В России выручка сельхозорганизаций в 2023 году выросла на 6,6%

Она достигла 5 трлн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Выручка сельскохозяйственных организаций в России по итогам 2023 года выросла на 6,6% по сравнению с 2022 годом и составила 5 трлн рублей. Об этом журналистам сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

"В 2023 году выручка сельхозорганизаций составила почти 5 трлн рублей, это на 6,6% выше уровня предыдущего года", - сказала она.

Фастова отметила, что выручка сельхозорганизаций растет в пределах инфляции, в то время как их затраты растут выше нее.

Замминистра также рассказала, что рентабельность сельхозтоваропроизводителей снизилась до 18,9% в 2023 году с 20,3% в 2022 году.

"Прогноз следующего года, что мы где-то так же будем. Вряд ли рентабельность вырастет. Для сельского хозяйства много рисков, наша рентабельность должна быть не ниже 20%. Надеемся, что мы будем около нее оставаться", - добавила Фастова.