В России продажи новых легковых авто в январе выросли на 77%

Они составили 80,2 тыс.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года увеличились на 77,3% в годовом выражении и составили 80,2 тыс. авто. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора электронных ПТС) и с учетом собственной сегментации.

"По итогам января нынешнего года в России было реализовано 80 212 новых легковых машин, что на 77,3% больше, чем в январе 2023 года", - отмечается в сообщении.

Ранее о результатах продаж автомобилей в РФ по итогам прошедшего месяца также сообщал Минпромторг РФ. По данным министерства, в январе было продано 95,6 тыс. новых автомобилей, в том числе почти 80 тыс. новых легковушек (+62% к январю 2023 года).

Лидером рынка в отчетном месяце, по данным "Автостата", традиционно стала отечественная марка Lada, продажи которой выросли на 26,4% и составили 22,3 тыс. авто. На втором месте расположился китайский бренд Haval с результатом в 9,6 тыс. автомобилей (рост в 2,3 раза). Тройку лидеров замыкает марка Geely: в январе продано 9 тыс. машин, что в 2,6 раза превышает показатель января прошлого года.

Следом в рейтинге расположились также бренды: Chery (8,8 тыс., +59,5%), Changan (4,9 тыс., рост в 16,5 раз), Exeed (2,8 тыс., +52,6%), Omoda (2,7 тыс., рост в 2,3 раза), Lixiang (1,7 тыс.), Tank (1,7 тыс.) и Kia (1,3 тыс., -43,4%).