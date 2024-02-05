Специалисты проводят ревизию внутренних регламентов работы с DNSSEC после сбоя домена .RU

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев отметил, что принимаются дополнительные меры для улучшения процессов ротации ключей с данными зоны .RU и повышения надежности используемого программного обеспечения, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты технического центра "Интернет" и MSK-IX в настоящее время проводят ревизию внутренних регламентов работы с надстройкой над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности, Domain name system security extensions (DNSSEC). Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

"Сейчас специалисты технического центра "Интернет" и MSK-IX ведут ревизию внутренних регламентов работы с DNSSEC", - сказал Воробьев.

Он отметил, что также принимаются дополнительные меры для улучшения процессов ротации ключей с данными зоны .RU и повышения надежности используемого программного обеспечения, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. "При этом важно, чтобы не только технический центр "Интернет" и MSK-IX, но и остальные провайдеры понимали, что обеспечение бесперебойной работы в условиях инцидентов и защита интересов пользователей являются важнейшей задачей, и нужно быть более активными в подключении к резервным системам", - добавил Воробьев.

По его мнению, интернет-провайдеры должны брать пример с энергетиков, которые в случае аварий мгновенно переключают энергопотоки, поскольку резервным механизмом DNS в РФ является недавно созданная Национальная система доменных имен (НСДИ). "Важно отметить, что работоспособность для абонентов операторов, своевременно подключившихся к НСДИ, была обеспечена уже через час, для всех остальных - через 2,5 часа", - заключил Воробьев.

Сбой в доменной зоне .RU 30 января произошел из-за технической проблемы у глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности, Domain name system security extensions, сообщал Координационный центр доменов .RU/РФ.