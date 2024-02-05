Выдача льготных кредитов аграриям может начаться с середины февраля

На льготные кредиты в 2024 году предусмотрено 211 млрд рублей, отметила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Выдача льготных кредитов российским аграриям в 2024 году может начаться с середины февраля. Об этом журналистам сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

"Как я уже вам сказала, если бюджет на этот год у нас предусмотрен [в сумме] 529 млрд рублей, то на льготные кредиты - практически половина - 211 млрд рублей В настоящий момент у нас на подписи у премьер-министра распоряжение на 20 млрд рублей на новые кредиты по льготному кредитованию. 211 млрд рублей уже с учетом этих 20 млрд рублей, потому что в бюджете у нас 191 млрд заложено. Но мы хотим быстрее начать кредитование, то, что министр сказал с февраля. И мы видим, что где-то в десятых числах февраля откроем уже новые кредиты", - сказала она.

О плавающей ставке по льготным кредитам

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз вносит изменения в механизм льготного кредитования АПК. Таким образом, его ставка будет зависеть от ключевой ставки Банка России и меняться в соответствии с ее размером.

Как рассказала Фастова, идея перехода к плавающей ставке возникла в конце 2023 года в связи с ростом ключевой ставки ЦБ. "Мы понимали, что нам нужно не снижать темпы льготного кредитования, а чем выше ставка, тем выше спрос на льготные кредиты", - пояснила она.

"Этот механизм одобрен. Мы его согласовали с Минфином, Минэкономразвития и вице-премьером Викторией Абрамченко. Оно подписано 24 января. После одобрения решения приказ подписывает министр, на следующей неделе. Потом мы регистрируем в Минюсте и, соответственно, как я сказала, наша задача до 10 февраля открыть финансирование. Планируем, что министр подпишет 5 февраля. Потом будет ускоряться, чтобы Минюст как можно быстрее зарегистрировал", - добавила Фастова.

Она также рассказала, что будут введены "приоритеты". "По приоритетам ставка будет ниже, а для всех остальных - выше", - пояснила Фастова. Таким образом, приоритетные отрасли будут получать льготные кредиты по ставке до 6,8%, остальные - до 10%, пояснила она. В число приоритетных направлений, по словам замминистра, вошли селекция, генетика, молочное скотоводство, птицеводство, яйца, хлебопеки, мукомолы и пункты по первичной переработке животноводства. В число не приоритетных - сельхозтехника, элеваторы, хранилища, маркировка и аквакультура, добавила она.