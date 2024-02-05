Ретейлер "Лента" увеличил выручку в 2023 году на 14,5%

Она составила 615,528 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Компания "Лента", один из крупнейших российских ретейлеров, увеличила выручку в 2023 году на 14,5% по сравнению с предыдущим годом, до 615,528 млрд рублей, говорится в сообщении ретейлера.

Розничная выручка "Ленты" выросла на 14% и составила 604,66 млрд рублей. В частности, продажи гипермаркетов компании увеличились на 6% - до 457,841 млрд рублей, супермаркетов - снизились на 5,1%, до 67,879 млрд рублей. Продажи "магазинов у дома" (результаты данного формата с четвертого квартала 2023 года включают результаты магазинов "Монетка" и "Лента Мини") выросли в 4,2 раза и составили 78,94 млрд рублей.

Выручка компании в четвертом квартале 2023 года повысилась на 50,3%, составив 222,715 млрд рублей. Розничная выручка выросла на 50,8% - до 219,935 млрд рублей. Продажи гипермаркетов увеличились на 13,2% - 137,728 млрд рублей, супермаркетов - на 6,7%, до 19,097 млрд рублей. Выручка "магазинов у дома" возросла в 12,4 раза - до 63,111 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов "Ленты" (like-for-like, LfL) в 2023 году увеличились на 4,6%, в четвертом квартале - на 13,3%. Средний чек за прошлый год вырос на 2,6%, покупательский трафик - на 2%, в октябре - декабре средний чек в сопоставимых магазинах повысился на 7,5%, LfL-трафик - на 5,4%.

"В 2023 году "Лента" внесла значительные изменения в CVP (ценностное предложение - прим. ТАСС) и операционные процессы формата "Супермаркеты". В частности, в четвертом квартале 2023 года "Лента" закрыла 10 точек, не соответствующих критериям эффективности", - отмечается в релизе.

По состоянию на 31 декабря 2023 года количество магазинов под управлением ретейлера достигло 2,819 тыс., включая 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2,312 тыс. торговых точек формата "магазин у дома". Торговая площадь "Ленты" на конец декабря составила 2,325 млн кв. м, что на 30% больше показателя на конец 2022 года.