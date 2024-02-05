"Лукойл" назвал покупку доли в "Яндексе" портфельной венчурной инвестицией

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Доля группы "Лукойл" в "Яндексе" составит около 10% после завершения сделки, акционеры нефтяной компании не будут в ней участвовать, сообщил "Лукойл".

"Группа "Лукойл" примет участие в сделке по приобретению доли в МКАО "Яндекс" в составе консорциума инвесторов, представленного ЗПИФ комбинированный "Консорциум.Первый". Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений и будет реализована без участия акционеров ПАО "Лукойл" и связанных с ними лиц. После закрытия сделки доля группы "Лукойл" в "Яндекс" составит около 10%", - говорится в сообщении.

"Лукойл" считает покупку доли в "Яндексе" портфельной венчурной инвестицией, направленной на повышение эффективности розницы. "Приобретение доли в одном из лидеров в области цифровых технологий является для группы "Лукойл" портфельной венчурной инвестицией, которая, как ожидается, будет в том числе способствовать развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности в первую очередь в розничном бизнесе компании", - говорится в сообщении.

Головная компания "Яндекса" Yandex N.V. объявила о продаже бизнеса "Яндекса" консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Основным владельцем МКАО "Яндекса", новой головной компании "Яндекса", является вновь созданный закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика - структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев "Инфинитум"; структура группы "Лукойл"; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя.