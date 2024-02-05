Глава Emirates заявил о неуклонном падении качества самолетов Boeing

По словам Тима Кларка, прежнее руководство совершило множество ошибок в управлении компанией

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент одной из крупнейших в мире авиакомпаний - базирующейся в Дубае Emirates - Тим Кларк заявил о постоянном падении стандартов продукции американской корпорации Boeing. Об этом он рассказал британской газете Financial Times на фоне недавнего инцидента с разгерметизацией самолета Boeing 737 MAX 9, после которого власти США решили приостановить эксплуатацию лайнеров данного типа.

По словам Кларка, в последние годы он наблюдал "неуклонное снижение" стандартов производства Boeing, так как прежнее руководство совершило множество ошибок в управлении компанией. К их числу относится решение о переносе части производства самолетов моделей Boeing 787 в штат Южная Каролина в 2021 году с целью сокращения расходов, что, по оценкам Кларка, привело к потере "навыков и компетенций" сотрудников компании. По этой причине, как отметил глава Emirates, его компания впервые направит инженеров для наблюдения за процессом производства машин моделей Boeing 777 на заводах Boeing и ее поставщика Spirit AeroSystems. "В прежние времена такого решения не было бы принято", - добавил он.

По информации газеты, компания Emirates - один из крупнейших клиентов Boeing. В ноябре она разместила заказ на 95 широкофюзеляжных самолетов Boeing 777 и 787 на сумму $52 млрд.

В начале января Boeing 737 MAX 9, принадлежащий компании американской компании Alaska Airlines, вскоре после вылета совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда (штат Орегон) из-за разгерметизации. Самолет направлялся в город Онтарио (штат Калифорния), но потерял часть фюзеляжа. После этого Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров данного типа.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Он производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.