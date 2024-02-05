"Метафракс кемикалс" передали в управление АО "Росхим"

Исполнительным директором назначили Альберта Худайбирдинова

УФА, 5 февраля. /ТАСС/. АО "Росхим" назначено управляющей организацией АО "Метафракс кемикалс", 95,88% акций которого по решению Арбитражного суда Пермского края были переданы Росимуществу. "Метафракс кемикалс" сохранит полномочия управляющей организации в отношении своих дочерних компаний, сообщили в пресс-службе АО "Росхим".

"АО "Росхим" с 1 февраля 2024 года назначено управляющей организацией АО "Метафракс кемикалс". Соответствующее решение принято на внеочередном общем собрании акционеров АО "Метафракс кемикалс". В соответствии с решением ВОСА (внеочередное общее собрание акционеров - прим. ТАСС) лицом, имеющим право действовать от имени АО "Метафракс кемикалс" без доверенности, является АО "Росхим" в лице его генерального директора Эдуарда Давыдова. Исполнительным директором АО "Метафракс кемикалс" назначен Альберт Худайбирдин", - сказано в сообщении.