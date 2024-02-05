Кабмин утвердил план реализации стратегии развития производства органической продукции

Документ предусматривает разработку соответствующих национальных стандартов и внедрение для предпринимателей дополнительных стимулов, которые помогут ускорить создание передовых агротехнологий, стартапов и инноваций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство России утвердило план реализации стратегии развития производства органической продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Правительство утвердило пошаговый план по реализации принятой в прошлом году стратегии развития производства органической продукции, благодаря которой должен быть сформирован отдельный сектор в сельском хозяйстве, где не применяются минеральные удобрения", - сказал глава кабмина.

Он пояснил, что документ предусматривает разработку соответствующих национальных стандартов и внедрение для предпринимателей дополнительных стимулов, которые помогут ускорить создание передовых агротехнологий, стартапов и инноваций. Это также позволит производителям увеличить посевные площади и расширить необходимую инфраструктуру, отметил Мишустин. По его словам, значительное внимание будет уделяться и подготовке квалифицированных специалистов в этой сфере, в том числе с помощью запуска новых образовательных программ на базе ведущих отраслевых вузов.

"Важно, чтобы возможности приобретения органических продуктов были у большего числа людей. И, что очень важно, нужно обеспечить их доступность для массового покупателя", - указал премьер. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что огромные природные возможности страны нужно использовать для наращивания выпуска экологически чистых товаров.