Дума может рассмотреть в марте законопроект о туристских железнодорожных маршрутах

Поправки направлены на устранение существующего правового пробела в законодательном регулировании железнодорожных перевозок, в частности, в отношении предоставления гражданам туристских услуг

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Законопроект о железнодорожном туризме Госдума может рассмотреть в первом чтении уже в марте. Об этом рассказала журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, один из авторов законопроекта Надежда Школкина ("Единая Россия"). Документ инициирован группой депутатов и сенаторов, поправки вносятся в федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Поправки направлены на устранение существующего правового пробела в законодательном регулировании железнодорожных перевозок в части предоставления гражданам туристских услуг, установления единообразного понятийного аппарата на законодательном уровне, а также разработки отдельных правил и требований к "туристским железнодорожным перевозкам" и "туристским железнодорожным маршрутам", сказала она.

"Железнодорожный туризм имеет свою специфику и отличается от привычной перевозки пассажиров и багажа. Например, перевозке пассажиров "туристским поездом" предшествует заключение договора на оказание туристского продукта, включающего в себя не только перевозку пассажиров железнодорожным транспортом и его размещение, но и специальное обслуживание: проведение экскурсий, развлекательных мероприятий, организацию питания пассажиров, перевозку пассажиров на экскурсионных автобусах во время остановки поезда и высадки пассажиров для экскурсионных целей", - пояснила депутат.

Он отметила, что во время всего путешествия, а также при встрече и проводах пассажиров-туристов, путешествующих "туристским поездом", на платформах, станциях, вокзалах и в самом поезде может быть организовано музыкальное и танцевальное сопровождение, что не допускается при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования и пригородного сообщения.

В целом принятие закона позволит сформировать еще одно направление туристкой деятельности, Российским железным дорогам - стабильно развивать внутренние железнодорожные туристские перевозки, а туристам - получать качественные и разнообразные туристские услуги в железнодорожных поездах, считает парламентарий.