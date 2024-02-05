Акционеры МТС-банка 7 марта рассмотрят вопрос первичного листинга акций

По данным источника, кредитная организация планирует предусмотреть техническую возможность для потенциального размещения акций в рамках IPO при благоприятных рыночных условиях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Акционеры МТС-банка на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос первичного листинга акций кредитной организации, следует из материалов компании.

Отмечается, что в повестку дня общего собрания акционеров эмитента, входят вопросы об увеличении уставного капитала МТС-банка путем размещения дополнительных акций и "об обращении с заявлением о листинге акций ПАО "МТС-банк".

По данным источника, знакомого с планами банка, кредитная организация хочет предусмотреть техническую возможность для потенциального размещения акций в рамках IPO при благоприятных рыночных условиях. "Точные сроки и размер потенциального размещения будут зависеть от ситуации на рынке и решения МТС. Если решение о сделке будет принято, размещение будет проходить в формате cash in через выпуск новых акций, МТС продавать акции не будет", - сообщил собеседник ТАСС.

В пресс-службе МТС-банка в свою очередь сообщили, что "банк стремится придерживаться лучших практик корпоративного управления, текущие шаги носят технический характер и дают больше гибкости в принятии решений".

Основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков в июне 2021 года сообщал, что корпорация рассматривает возможность первичного размещения акций МТС-банка на бирже. В январе 2022 года председатель правления кредитной организации Илья Филатов сообщал, что первичное размещение акций является актуальной темой для МТС-банка, а менеджмент активно думает об этом.

В конце прошлого года на Московской бирже состоялось IPO Совкомбанка. Это было первое размещение российской кредитной организации на бирже за последние 8 лет. IPO Совкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов, в основном частных, и составило 11,5 млрд рублей.