Челябинские таможенники оформили первый контейнерный поезд в Китай и Вьетнам

По словам начальника таможни Михаила Пономарева, таможенные органы проводят контроль в кратчайшие сроки

ЧЕЛЯБИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Челябинской таможни провели таможенный контроль в отношении 150 стандартных контейнеров с сельскохозяйственной продукцией и электрическими изоляторами, которые перевозит первый контейнерный поезд в Китай и Вьетнам, сформированный с использованием инфраструктуры станции Формачево транспортно-логистического комплекса "Южноуральский". Об этом журналистам сообщила пресс-служба Челябинской таможни.

"Во Владивостокский морской торговый порт поступил первый шаттл с челябинской экспортной продукцией для КНР и Вьетнама. Сотрудники Челябинской таможни провели таможенный контроль", - сказано в сообщении.

По словам начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева, таможенные органы проводят контроль в кратчайшие сроки. Для этого транспортно-логистический комплекс "Южноуральский" оснащен всей необходимой инфраструктурой.

По данным таможни, в 2023 году челябинские таможенники провели таможенные операции и направили шесть контейнерных поездов в Иран и Саудовскую Аравию.