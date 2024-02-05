Тайваньская TSMC стала крупнейшим в мире по выручке производителем полупроводников

Компания впервые обогнала Intel и Samsung

ГОНКОНГ, 5 февраля. /ТАСС/. Тайваньская компания - производитель полупроводников TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) в 2023 году в первый раз обогнала Intel и Samsung по объему выручки, став крупнейшей в мире. Об этом сообщила газета Taiwan News.

"В 2023 году TSMC впервые стала самым крупным по выручке производителем полупроводников в мире, обогнав Intel и Samsung Electronics", - приводит газета слова вице-президента консалтинговой компании TriOrient Investments Дэна Нистедта. Тайваньский технологический гигант подошел к завершению 2023 года с выручкой в размере $69,3 млрд, а его конкуренты Intel и Samsung отчитались объемами в размере $54,23 млрд и $50,99 млрд соответственно. Кроме того, тайваньская компания значительно опередила их по операционной прибыли, заработав $8,16 млрд в 2023 году, в то время как прибыль Intel составила $2,59 млрд, а Samsung понес убытки в размере $1,86 млрд.

Смена лидера в этой отрасли последний раз происходила в 2017 году, когда южнокорейская корпорация Samsung превзошла американскую Intel. За этот промежуток времени выручка TSMC выросла на 123,5%, при этом доходы конкурентов в тот же период в среднем снизились на 12,5%.