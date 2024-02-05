Чистая прибыль российского бизнеса Unicredit за 2023 год составила €665 млн

Операционные расходы составили €228 млн

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский бизнес итальянской Unicredit по итогам 2023 года получил чистую прибыль в размере €665 млн против €220 млн убытка за 2022 год, следует из отчетности группы.

В четвертом квартале группа заработала в России €239 млн, что практически в 10 раз выше показателя того же квартала 2022 года.

Операционные расходы по итогам 2023 года составили €228 млн, что на 19,4% ниже показателей 2022 года. Чистый процентный доход составил €798 млн, показав рост на 5,4%. Комиссионный доход на отчетную дату достиг €198 млн, что на 23% выше показателя 2022 года.

Главный исполнительный директор крупнейшего банка Италии Unicredit Андреа Орчел в июле 2022 года заявил, что кредитная организация работает над "постепенным уходом" из России. При этом он отмечал, что РФ "демонстрирует хорошие финансовые показатели".

Unicredit - один из ведущих европейских коммерческих банков. Банк "Юникредит" работает в России с 1989 года.