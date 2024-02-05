Хайнань ожидает увеличения потока туристов из России в 2024 году

В 2023 году Россия заняла пятое место среди других стран и регионов мира по объему турпотока на остров

ХАЙКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань ожидают увеличения туристического потока из России в 2024 году. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе правительства провинции.

С начала 2023 года, согласно полученным ТАСС данным, Хайнань посетили около 16 тыс. туристов из России. Таким образом, РФ заняла пятое место среди других стран и регионов мира по объему турпотока на Хайнань.

Прямое авиасообщение между Россией и провинцией Хайнань было возобновлено в конце декабря 2023 года с открытием рейса Москва - Санья, который выполняет авиакомпания "Аэрофлот". "Пассажиры [на данном рейсе] в основном из российских туристических групп, есть также небольшое число пассажиров из Китая. Ожидается, что по мере открытия прямых рейсов между Хайнанем и Россией число россиян, посещающих Хайнань с целью туризма и отдыха, в этом году значительно увеличится", - рассказали в пресс-службе.

В текущем году власти Хайнаня продолжат продвигать туристический потенциал провинции в России, укреплять обмены и сотрудничество с российскими авиакомпаниями и СМИ, а также совершенствовать работу по приему и обслуживанию российских туристов, добавили в пресс-службе.

В марте этого года хайнаньская делегация намерена принять участие в туристической выставке ITM в Москве, на которой состоится презентация провинции. В планах также организация Недели туризма и культуры Хайнаня во время поездки делегации провинции в Москву для участия в международной туристической выставке OTDYKH Leisure, сообщили в пресс-службе.