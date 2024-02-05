Продажа российского "Яндекса". Что изменится в структуре компании

Нидерландская Yandex N. V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров.

ТАСС собрал основное, что известно о реструктуризации "Яндекса".

Предпосылки

О планах реструктуризации было известно давно. Компания 25 ноября 2022 года сообщила о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний.

По данным источников агентства Reuters, компания Yandex N. V. несколько месяцев работала над реорганизацией с сохранением доступа дочерних компаний к западным рынкам, несмотря на санкции против России. Как отмечало агентство, компания пыталась окупить средства акционеров за счет продажи прибыльного российского бизнеса.

Сделка

Владельцами российского "Яндекса" станет консорциум из менеджеров и частных инвесторов, включая группы "Лукойла". До 31 июля Yandex N. V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".

Сделку должны одобрить собрание акционеров Yandex N. V. и регулирующие органы.

Предполагается, что на первом этапе, который пройдет в первой половине 2024 года, нидерландская Yandex N. V. продаст контрольный пакет в российском бизнесе в размере 68%.

Оплата пройдет в юанях. Второй этап ожидается через 7 недель после.

Реструктуризация

Новой головной компанией станет международная компания - акционерное общество (МКАО) "Яндекс", зарегистрированная в Калининградской области. В конце января МКАО "Яндекс" стало владельцем юрлица компании в России вместо Yandex N. V.

Yandex N. V. проведет делистинг с Мосбиржи после завершения сделки, МКАО "Яндекс" выйдет на нее до завершения первого этапа.

Основным владельцем МКАО будет ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса" и четырьмя пайщиками. Кто конкретно из менеджеров войдет в состав акционеров, пока неизвестно. Пайщики - структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных "Инфинитум", структура группы "Лукойл", структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя.

Доля группы "Лукойл" в "Яндексе" составит около 10% после завершения сделки. Доли остальных пайщиков пока не раскрываются. При этом ни у одного из них не будет контролирующей доли.

"Консорциум. Первый" сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО "Яндекс". Еще двух сможет номинировать "Фонд менеджеров", который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. Остальных будет номинировать Фонд общественных интересов.

Артем Савиновский останется генеральным директором "Яндекса".

Раздел активов

Как отметили в пресс-службе, "Яндекс" сохранит бизнес, сервисы и активы группы Yandex N. V. за исключением зарубежных стартапов - Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии. В свою очередь российский "Яндекс" сохранит права на все технологии и предоставит Yandex N. V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Согласно планам, "Яндекс" продолжит развивать облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления. "В портфеле Яндекса около 1 тыс. патентов на собственные технологии", - добавили в пресс-службе.

Акции "Яндекса" на Мосбирже

Стоимость акций "Яндекса" на Московской бирже падала более чем на 9% на фоне сообщений о сделке по продаже российского бизнеса.