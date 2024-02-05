Бюджет РФ может получить в феврале дополнительные нефтегазовые доходы

По данным Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов прогнозируется в размере 195,4 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в феврале 2024 года может получить 195,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, сообщается на сайте Минфина.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2024 года в размере 195,4 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема <...> по итогам января 2024 года составило минус 122,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минфине, эта величина обусловлена отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.