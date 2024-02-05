Покупка валюты по бюджетному правилу с 7 февраля составит 3,7 млрд рублей

Как сообщили в Минфине, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.