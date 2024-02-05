На барных улицах Петербурга формируется новый гастрономический кластер

Речь идет об улицах Некрасова и Маяковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Новый гастрономический кластер с нестандартными заведениями формируется на улицах Некрасова и Маяковского в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба консалтинговой компании NF GROUP.

"В 2023 году <...> на улице Маяковского открылось 14 заведений общественного питания, на улице Некрасова - 13. На улицах Некрасова и Маяковского, как правило, открываются бары и пабы, на них приходится более 40% занятых площадей", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков компании, в этих локациях образуется гастрономический кластер, где появляются заведения нестандартных концепций. К примеру, бар с берлинскими донерами и техно-вечеринками и спешелти-кофейня с авторскими напитками и концепцией "поздних завтраков".

Больше всего заведений, в основном пабов и баров, закрылось на улице Рубинштейна (-14 заведений), отметили аналитики. Вместо них открывались рестораны (+12). Наибольшее количество кафе и ресторанов появилось на основной части Невского проспекта - 21 проект (закрылось 13). Здесь традиционно предприятия общественного питания представлены кафе и ресторанами (51%), остальной объем площадей сформировано столовыми и пекарнями. Бары и пабы на Невском составляют всего 11%.

Ранее консалтинговая компания NF Group Research сообщала, что улица Некрасова стала основным претендентом на звание главной барной улицы Санкт-Петербурга.

Согласно данным консалтинговой компании, в 2023 году всего на основных торговых коридорах Санкт-Петербурга открылось 194 новых заведений общественного питания. Общепит здесь уже пятый год подряд остается безусловным лидером среди арендаторов по числу открытий. Ожидается, что в 2024 году доля общественного питания продолжит расти за счет развития новых гастрономических пространств.