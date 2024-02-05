Кремль считает важным продолжение работы "Яндекса" в России

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль приветствует достигнутую по "Яндексу" договоренность

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Кремль приветствует достигнутую по "Яндексу" договоренность, продолжение работы компании в России важно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Яндекс" - это один из национальных чемпионов в экономике в своей области, в области высоких технологий, одна из крупнейших компаний. Для нас, конечно, важно продолжение работы этой компании именно у нас в стране", - сказал он. Песков добавил, что компания "дает работу многим талантливым людям", и молодежь ищет работу именно в "Яндексе".

"Для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу, в этой связи можно приветствовать ту договоренность, которую акционеры достигли о продаже", - добавил представитель Кремля.

Ранее нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров. 25 ноября 2022 года компания сообщала о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную компанию.

Владельцами российского "Яндекса" станет консорциум из менеджеров и частных инвесторов, включая группы "Лукойла". До 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса". Сделку должны одобрить собрание акционеров Yandex N.V. и регулирующие органы. Новой головной компанией станет международная компания - акционерное общество (МКАО) "Яндекс", зарегистрированная в Калининградской области.