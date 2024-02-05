Песков: коммерческие сделки не должны согласовываться с администрацией президента

Пресс-секретарь отметил, что это исключительно вопрос корпоративных договоренностей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Коммерческие сделки, такие как разделение активов "Яндекса", не требуют согласования с администрацией главы государства. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких обязательств по согласованию подобных сделок с администрацией президента не существует. Это исключительно вопрос корпоративных договоренностей", - ответил представитель Кремля на вопрос о необходимости согласования сделки "Яндекса".

Кремль приветствует достигнутую по "Яндексу" договоренность, продолжение работы компании в России важно, отметил пресс-секретарь.

Ранее нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров. 25 ноября 2022 года компания сообщала о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную компанию.

Владельцами российского "Яндекса" станет консорциум из менеджеров и частных инвесторов, включая группы "Лукойла". До 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса". Сделку должны одобрить собрание акционеров Yandex N.V. и регулирующие органы. Новой головной компанией станет международная компания - акционерное общество (МКАО) "Яндекс", зарегистрированная в Калининградской области.