Песков заявил, что Россия оспорит в суде любое изъятие ее активов

Представитель Кремля прокомментировал публикацию Financial Times о предложении выпустить для поддержки Украины облигации с нулевым купоном, залогом для которых будут замороженная собственность РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Изъятие в любой форме российских активов будет оспорено в судах, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал публикацию Financial Times о предложении выпустить для поддержки Украины облигации с нулевым купоном, залогом для которых будут замороженная российская собственность.

"Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, - подчеркнул Песков. - Они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы". "Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные", - добавил представитель Кремля.

"Посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы, в том числе экономической системы тех, кто реализует подобные решения, - указал представитель Кремля. - Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем очень внимательно наблюдать [за процессом обсуждения]".

При этом Песков отметил, что "важно дождаться каких-то официальных заявлений". "Сейчас даже самые серьезные издания, к сожалению, допускают сознательно или несознательно много ошибок", - указал пресс-секретарь президента РФ.

По информации Financial Times, с инициативой выступила Бельгия. Идея Брюсселя предполагает выпуск долговых обязательств, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины. При этом российские активы будут использованы, чтобы гарантировать погашение долга. Обязанность выплачивать долг союзники Киева намерены возложить на Москву, а в случае отказа - начать изымать замороженные активы.