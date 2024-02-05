Tele2 установил более 6 тыс. вышек связи в РФ в 2023 году

По итогам года сети 4G оператора покрывают 98,11% населения регионов присутствия

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Оператор связи Tele2 в прошедшем году установил в России более 6 тыс. базовых станций, из которых почти половина - по проекту устранения цифрового неравенства. По итогам года сети 4G оператора покрывают 98,11% населения регионов присутствия, сообщили ТАСС в Tele2.

Больше всего вышек оператор установил в макрорегионе "Волга" - 727. Второе место - за макрорегионом "Черноземье" с 420 станций.

В Москве и Московской области за 2023 год в эксплуатацию ввели 247 базовых станций, из которых 31 объект - в рамках программы УЦН. "В 2024 году технический департамент продолжит активно работать над строительством телеком-инфраструктуры на крупных коммерческих, социальных и жилых объектах", - сказал технический директор макрорегиона "Москва" Алексей Крушинин.

А по программе устранения неравенства в прошлом году всего установили чуть больше 2,8 тыс. станций из 6 тыс.