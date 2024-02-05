В Сеуле заявили, что паромное сообщение между Тонхэ и Сакаиминато оживит экономику

Как отметил министр морского и рыбного хозяйства Республики Корея Кан До Хён, перед возобновлением сообщения будет обеспечена безопасность пассажиров

СЕУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Возобновление паромного сообщения между Тонхэ и Сакаиминато будет способствовать двусторонней торговле Республики Корея и Японии и росту региональной экономики. Об этом заявил министр морского и рыбного хозяйства Республики Корея Кан До Хён.

"Если возобновится паромное сообщение между портами Тонхэ и Сакаиминато, это, как мы ожидаем, не только укрепит дружбу Республики Корея и Японии, но и создаст синергетический эффект, в том числе оживит региональную экономику и создаст рабочие места, связанные с отношениями двух стран, с помощью привлечения грузов и туристов", - привело ведомство слова министра.

"Перед возобновлением сообщения будет обеспечена безопасность пассажиров, в том числе усилены проверки международных судов и терминалов", - добавил Кан До Хён.

Министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея сообщило, что в мае ожидается возобновление паромного сообщения между Тонхэ и Сакаиминато. Его будет выполнять паром Eastern Dream, который сейчас раз в неделю ходит между Владивостоком и Тонхэ. В мае планируется запустить работу в пробном режиме, а с июля - уже в полноценном.

Министерство также отметило, что компания Doowon Merchant, которой принадлежит паром, обратилась за разрешением на эксплуатацию этого маршрута и что 31 января такая лицензия была выдана. Паром курсировал между южнокорейским и японским портом до 2020 года, когда была возвращена лицензия.