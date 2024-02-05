В пресс-службе Минэкономразвития РФ отметили, что резиденты построили 26 модульных гостиниц, три музейных комплекса и нескольких павильонов для проведения мероприятий

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Свыше 8 млрд рублей инвестировали по итогам 2023 года резиденты в развитие туристических особых экономических зон (ОЭЗ), сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

По данным министерства, в 2023 году резидентами туристических ОЭЗ построено 26 модульных гостиниц, три музейных комплекса и нескольких павильонов для проведения мероприятий. На территориях туристических ОЭЗ отдохнули более 1,6 млн туристов.

"В России создано 10 туристических ОЭЗ. Сейчас у нас 120 резидентов, которые осуществили 33 млрд инвестиций, создано 2 тыс. рабочих мест. Порядка половины этих результатов обеспечили за последние четыре года - зарегистрировано 52 новых резидента, вложено 21 млрд рублей инвестиций, создана 1 тыс. рабочих мест. Более 8 млрд рублей инвестировали резиденты в развитие туристических ОЭЗ в 2023 году", - отметил директор департамента регионального развития Минэкономразвития Виталий Алтабаев.

По его словам, резиденты туристических ОЭЗ в упрощенном порядке пользуются субсидированием процентной ставки по кредитам. Также инвесторов привлекают льготные правила аренды земли и преференциальный налоговый режим.

"Активно работаем с регионами, чтобы для развития инфраструктуры применялись все возможности, включая реструктуризацию бюджетных кредитов, инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов. Недавно ввели упрощенный переход на налоговый мониторинг, позволяющий обеспечить цифровизацию бухгалтерии, сопровождение налоговой службой в режиме онлайн и ускоренное вдвое возмещение НДС", - добавил Алтабаев.