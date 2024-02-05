Эксперт: напряженность в Красном море может привести к дисбалансу на рынке зерновых

Экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Моника Тотова отметила, импорт обходится дороже из-за роста стоимости за доставку

РИМ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Несмотря на то, что запасы зерновых оцениваются на комфортном уровне, они не всегда могут быть направлены на экспорт. Как пояснила корреспонденту ТАСС экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Моника Тотова, сбои в судоходстве, например, в Панамском канале, Красном море и по многим внутренним водным путям, могут поставить под угрозу сложившиеся торговые маршруты и повлиять на цены на уровне фермерских хозяйств.

"Если цены будут ниже, фермеры будут сеять меньше в следующем сезоне или перейдут на другие культуры, которые более прибыльны. Попросту говоря, когда транспортные и логистические затраты растут, зачастую они не добавляются к ценам производителей. С одной стороны, импорт обходится дороже из-за роста стоимости за доставку, с другой, цены, которые получают фермеры в странах-экспортерах, могут снизиться, чтобы частично компенсировать более высокие транспортные затраты", - объяснила эксперт.

Она, в частности, указала на недавний пример на Украине. "Поскольку транспортная инфраструктура пострадала от конфликта, оплата продукции фермерских хозяйств снизились, чтобы компенсировать более высокие логистические затраты", - напомнила она. Собеседница агентства также указала, что хотя потоки экспорта продовольственных товаров из украинских черноморских портов после прекращения действия "зерновой сделки" в июле 2023 года были частично обеспечены за счет реализации "гуманитарного коридора", Черноморская зерновая инициатива обеспечивала более объемные поставки. "Объемы экспорта из Украины по новым маршрутам не так велики, учитывая, что урожай 2023 года в стране превысил урожай 2022 года, это означает, что экспортный потенциал реализован не полностью. Таким образом, отсутствие надежных и эффективных транспортных мощностей повлияет на решение фермеров сеять меньше, что повлияет на будущий урожай", - пояснила она. "Если фермеры где-либо получают более низкие цены, это повлияет на их решение, что сажать в будущем. Некоторые могут переключиться на более прибыльные культуры (например, масличные) или, в крайнем случае, вообще уйти из сельского хозяйства. Следовательно, в будущем производство снизится, что отразится на ценах", - заключила Тотова.