В Сочи 18 пассажирских поездов задерживаются из-за схода селя

Пассажирам поездов дальнего следования выдали более 3,3 тыс. продуктовых наборов, сообщили в РЖД

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Восемнадцать пассажирских поездов задерживаются до шести часов из-за схода селевых масс на перегоне Дагомыс - Лоо в Краснодарском крае. Об этом сообщил холдинг "РЖД" в своем официальном Telegram-канале.

"На данный момент задерживается 18 пассажирских поездов до 6 часов. Более 3,5 тыс. пассажиров задержанных поездов перевезено автобусами на участке Дагомыс - Якорная Щель на Черноморском побережье", - говорится в сообщении. Всего РЖД задействовали более 20 автобусов для перевозки пассажиров задержанных поездов.

Также пассажирам поездов дальнего следования выдали более 3,3 тыс. продуктовых наборов, а в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, отметили в компании.

"Железнодорожники продолжают работы по восстановлению движения, прерванного 4 февраля в 22:47 в связи с обильными осадками и сходом селевого потока на перегоне Дагомыс - Лоо. По состоянию на 11:00 было убрано 3 тыс. куб. м", - отметили в РЖД.

В холдинге добавили, что под руководством главы компании Олега Белозёрова действует оперативный штаб по координации восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что селевые массы нарушили движение поездов на перегоне Дагомыс - Лоо в Краснодарском крае, пассажиров довозят до Сочи и Адлера автобусами. Сход грязевых масс произошел из-за ранее выпавших осадков и переувлажнении почвы.