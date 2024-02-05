Выработка электроэнергии "Т Плюс" в 2023 году выросла на 4,5%

Производство электроэнергии составило 55,9 млрд кВт⋅ч

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Производство электроэнергии "Т Плюс" по итогам 2023 года выросло на 4,5% в годовом выражении и составило 55,9 млрд кВт⋅ч, говорится в сообщении компании.

В то же время отпуск тепловой энергии достиг 94,6 млн Гкал, снизившись на 2,4%.

На производстве электроэнергии отразилось увеличение спроса на нее и востребованность мощностей компании на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Снижение отпуска тепла связано с завершением отопительного сезона раньше, чем годом ранее. Также на динамику повлияло снижение потребности в паре для промышленных потребителей, прокомментировали результаты в "Т Плюс".

Сейчас все объекты компании несут нагрузку в соответствии с температурными графиками 16 регионов, оборудование работает в штатном режиме. В рамках подготовки к зиме проведены необходимые мероприятия на генерирующих мощностях, а также выполнена замена около 774 км тепловых сетей.

О компании

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.