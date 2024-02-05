Федеральный бюджет РФ в 2024 году получил 7 млрд рублей от размещения средств ФНБ

Доход от облигаций "НЛК-финанс" составил 196,8 млн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Совокупный доход от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 7,164 млрд рублей, что эквивалентно $80,1 млн, сообщается на сайте Минфина РФ.

Так, в январе 2024 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ в сумме 5,226 млрд рублей ($58,3 млн), а также доходы от инвестиций в ценные бумаги эмитентов РФ, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов в сумме 1,741 млрд рублей ($19,6 млн). Доход от облигаций "НЛК-финанс" составил 196,8 млн рублей ($2,2 млн).

Также отмечается, что в январе 2024 года ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования проектов по приобретению и предоставлению во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" в сумме 142,2 млн рублей и 90,4 млн рублей.