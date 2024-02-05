Правительство направит 6,6 млрд рублей субсидий "Железным дорогам Новороссии"

Начальник луганского филиала предприятия Денис Пашков отметил, что заработанные на перевозках деньги направят на модернизацию подвижного состава, обновление оборудования, механизмов и улучшение условий труда

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ в начале февраля направит 6,6 млрд рублей субсидий на выплату зарплаты сотрудникам федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии". Об этом ТАСС сообщил начальник луганского филиала "Железных дорог Новороссии" Денис Пашков.

"Во второй половине февраля у нас будет первое субсидирование в размере 6,6 млрд рублей. Все документы подписаны правительством Российской Федерации, деньги будут направлены на фонд оплаты труда", - сказал он.

Пашков сообщил, что деньги, которые луганский филиал "Железных дорог Новороссии" заработает на перевозках, направит на модернизацию подвижного состава, обновление оборудования, механизмов и улучшение условий труда железнодорожников.

Ранее Пашков сообщал ТАСС, что средняя зарплата сотрудников Луганской железной дороги увеличилась в 2,5 раза после перехода компании в ведение ФГУП "Железные дороги Новороссии".

31 мая 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Железные дороги Новороссии", которое объединило железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Новое предприятие относится к ведению Росжелдора, его головной офис размещен в Донецке.