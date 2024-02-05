В Омске направят 150 млн рублей на закупку техники для решения проблемы уборки улиц

В городе до сих пор не везде ликвидированы последствия сильных снегопадов, прошедших в середине января

ОМСК, 5 февраля. /ТАСС/. Мэрия Омска направит 150 млн рублей на пополнение автопарка для уборки улиц, сейчас он обеспечен техникой наполовину от норматива, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Шелест. Ранее мэр получил представление от прокуратуры за качество уборки снега.

В Омске до сих пор не везде ликвидированы последствия сильных снегопадов, которые прошли в середине января. Не убранный вовремя снег в период сильных оттепелей, перемежающихся морозами, превратился в смерзшуюся массу. Прокуратура также выявила на улицах уплотненный снег, колейность, снежные накаты и валы, сужающие проезжую часть. Ситуацию взял на контроль губернатор Виталий Хоценко, который распорядился привлечь к уборке дополнительную технику и открыть горячую линию, куда жители могут пожаловаться на заснеженные дороги.

"Парк спецтехники управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) пополнят 11 дорожных машин и новое навесное оборудование. На эти цели выделено 150 млн рублей. Поставщики частично определены. Новый технический ресурс поможет нашим дорожникам в борьбе со снегом", - написал Шелест, отметив, что в город, в частности, поступит восемь тяжелых автогрейдеров, три фронтальных снегопогрузчика со снегоочистителями.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, автопарк техники для уборки улиц насчитывает 384 машины, что составляет лишь половину от необходимого количества. Также в УДХБ сохраняется нехватка кадров: по состоянию на ноябрь 2023 года в управлении не хватало около 350 водителей, механизаторов и рабочих служб благоустройства. Для привлечения специалистов в январе зарплаты работников были проиндексированы на 15%.