BrahMos в 2024 году планирует подписать два новых контракта на поставку ракет

В настоящее время ведутся переговоры, сообщил директор по экспорту компании Правин Патхак

ЭР-РИЯД, 5 февраля. /ТАСС/. Индийско-российская BrahMos в этом году планирует подписать два новых контракта на поставку сверхзвуковых ракет иностранным заказчикам, сейчас ведутся переговоры, сообщил ТАСС директор по экспорту компании Правин Патхак на оборонной выставке World Defense Show 2024.

"Ожидаем в этом году еще пару экспортных заказов. Сейчас работаем вместе с Россией над их получением. Сейчас мы очень близки к заключению двух новых экспортных контрактов на ракеты BrahMos до конца этого года. Идут переговоры", - сказал он.