Latvijas gāze не может участвовать в госзакупках Латвии из-за санкций против "Газпрома"

При этом, как сообщил портал rus.lsm.lv., предприятия теплоснабжения "в порядке исключения" могут включать Latvijas gāze в число претендентов

ВИЛЬНЮС, 5 февраля. /ТАСС/. Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze лишился возможности участвовать в госзакупках из-за попадания России в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам. Это связано с тем, что в число акционеров предприятия входит российский "Газпром", сообщил портал rus.lsm.lv.

По его информации, решение о включении России в черный список по налогам вступило в силу спустя 4,5 месяца после объявления о нем в феврале 2023 года, за это время предприятие выиграло тендеров на €1,5 млн. Теперь же доступа к участию в муниципальных и государственных конкурсах поставщиков энергии у компании нет, подтвердили порталу в Бюро по надзору за закупками Латвии. Там пояснили, что это касается в первую очередь госучреждений, которые используют газ для обогрева своих помещений. Однако предприятия теплоснабжения "в порядке исключения" все же могут включать Latvijas gāze в число претендентов.

Latvijas gāze входит в число ведущих энергетических компаний в прибалтийских странах. В число владельцев ее акционерного капитала входят германский концерн Uniper, "Газпром", банк Rietumu Banka и Itera Latvija.