В Мюнхенском институте заявили, что 36,9% компаний ФРГ сообщили об отсутствии заказов

В октябре 2023 года этот показатель составлял 36%

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Все больше компаний в ФРГ жалуются на недостаток заказов, отсутствие заказов в промышленности оказывает все большее давление на германскую экономику. Об этом говорится в заявлении Мюнхенского института экономических исследований Ifo.

"В январе об отсутствии заказов сообщили 36,9% промышленных компаний после того как в октябре данный показатель составлял 36%. Год назад эта доля составляла всего 20,9%", - отметили в Ifo. Причем это затрагивает как промышленность, так и сферу услуг. Среди поставщиков услуг доля компаний, жалующихся на отсутствие заказов, за последние четыре месяца выросла с 29,3 до 32,1%.

"За последний год заметно обострился дефицит заказов. Едва ли какая-либо отрасль застрахована от этого", - подчеркнул руководитель отдела исследований института Клаус Вольрабе. "Кроме того, портфель заказов тает", - добавил он.

В промышленности особенно пострадали энергоемкие отрасли. В целлюлозно-бумажной промышленности эта доля составляет почти 54%, в производстве и обработке металлов - 53,3%, в химической промышленности - 40,6%. По данным Ifo, особенно страдают от снижения заказов среди поставщиков услуг кадровые агентства (54,6%). В сфере общественного питания на нехватку гостей жаловались 38,6% предприятий.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. По сообщениям СМИ, многие немцы вынуждены были экономить.