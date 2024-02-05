В РСПП заявили, что обсуждать возможные налоговые изменения нужно после выборов президента

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что "хотелось бы откровенного разговора"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Обсуждение бизнесом и правительством возможных изменений налоговой политики стоит начинать после выборов президента РФ. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытию съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент союза Александр Шохин.

"Одна из причин того, почему мы считаем важным проводить встречу и с президентом и с ключевыми членами правительства после выборов, поскольку мы понимаем, что до 17 марта никто из членов правительства, ни даже ключевых депутатов Думы не будет обсуждать с нами перспективы изменения налоговой системы. Хотелось бы откровенного разговора, а это лучше делать после выборов", - сказал он.

В конце января РСПП сообщил, что пленарная часть съезда союза перенесена с 15 февраля на первую половину апреля 2024 года. Решение принято по согласованию с администрацией президента с учетом важности системного обсуждения новых национальных проектов, подготовка которых активно ведется в настоящее время, а также ключевых стратегических целей и задач развития страны до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Предыдущий съезд РСПП прошел 16 марта 2023 года. В мероприятии в очном формате принял участие президент России Владимир Путин.