Экспорт российской халяльной продукции в 2023 году снизился на 23,6%

Он составил $209,4 млн

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Экспорт российской халяльной продукции в 2023 году в денежном выражении снизился на 23,6% и составил $209,4 млн. Такие данные приводятся в презентации, представленной советником руководителя федерального центра "Агроэкспорт" Александром Якубой на выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе "Продэкспо".

В ней указывается, что экспорт российской халяльной продукции в 2022 году составил $274,1 млн, в 2023 году - $209,4 млн.

При этом за период 2018-2023 годов Россия увеличила экспорт халяльной продукции на 38%. "2023 год был местами неудачный, мы немного снизили поставки. Это было связано с тем, что произошла трансформация рынка мяса птицы - основного халяльного продукта", - рассказал Якуба.

В 2023 году было экспортировано российской халяльной продукции в Саудовскую Аравию в объеме 53,8 тыс. тонн против 59,4 тыс. тонн в 2022 году, в ОАЭ - 5,1 тыс. тонн в 2023 году против 10,6 тыс. тонн в 2022 году, в Иран - 10,4 тыс. тонн в 2023 году против 0,9 тыс. тонн в 2022 году. "Из важных трендов мы наблюдали в прошлом году при сокращении поставок в Саудовскую Аравию и ОАЭ резкое увеличение поставок в Иран. Иран стал крупнейшим покупателем российской баранины - это 97% поставок российской баранины. В то же время Саудовская Аравия является одним из основных рынков для нашего мяса птицы", - добавил Якуба.

"Халяльный рынок - один из самых быстрорастущих сегментов продовольственного рынка в мире. Это объясняется как ростом численности исламского населения, так и ростом популярности самого стандарта халяль", - рассказал он.

Якуба также отметил, что в настоящее время лидерами экспорта халяльной продукции являются такие страны, как Бразилия, Индия, США, Австралия. "У России, у которой большая доля населения - мусульмане, у нее есть все шансы занять ведущие позиции в экспорте халяльной продукции", - подчеркнул он.