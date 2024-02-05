Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля запустит рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

По данным перевозчика, расписание рейсов позволит спланировать стыковку с дальнейшим вылетом в города Европы или Азии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 февраля. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Стамбул и обратно запускает авиакомпания "Уральские авиалинии" с 8 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"С 8 февраля "Уральские авиалинии" приступают к выполнению прямых регулярных рейсов из Екатеринбурга в Стамбул. Полеты запланированы по понедельникам, средам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удобное расписание рейсов позволит спланировать стыковку в Стамбуле с дальнейшим вылетом в города Европы или Азии и обратно, поскольку оно составлено с учетом вечернего разлета из турецкого аэропорта и утренней волны прилетов. Так, вылет из международного аэропорта Кольцово - в 11:45, прилет - в 15:00 по местному времени, из Стамбула - в 16:30, прилет - в 23:15.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.