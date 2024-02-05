Хуснуллин сообщил об утверждении генплана Мариуполя на 20 лет

Заместитель председателя правительства России заявил о разработке такого же документа для Геническа

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Генеральный план Мариуполя в ДНР на 20 лет официально утвержден, сейчас разрабатывается такой же документ для Геническа Херсонской области. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в интервью для телеканала "Соловьев Live".

"Уже в прошлом году с начала года мы обсудили с президентом вообще планы развития новых территорий, и среди первых задач, которые мы утвердили у президента - это создание новых мастер-планов развития городов с расширением. То есть мы не просто там сейчас ремонтируем и строим что-то, мы уже идеологию будущего закладываем. <…> Уже готов генплан Мариуполя на 20 лет вперед, утвержденный официально. То есть это уже документ утвержденный. А сейчас мы разрабатываем генплан Геническа", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что власти уже полноценно работают по мастер-плану Мариуполя. "Мы его утвердили, и каждый раз, когда я приезжаю, мы раскладываем мастер-план, количество объектов, что мы имеем, что мы ремонтируем, что мы строим и что у нас в перспективе. Какие микрорайоны, где у нас будет комплексное развитие территорий, что будет с заводом "Азовсталь", что будет с морскими подходами, как порт будет работать, что будет с железными дорогами. То есть мы уже работаем полноценно по мастер-плану", - добавил он.