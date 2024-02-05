БЖД назначила более 70 дополнительных поездов в праздничные дни в феврале - марте

В частности, с 22 по 25 февраля Белорусская железная дорога во взаимодействии с РЖД назначила 10 дополнительных поездов

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) в дни февральских и мартовских праздников назначила более 70 дополнительных поездов, в том числе в Россию. Об этом сообщает пресс-центр БЖД.

"В целях повышения качества предоставляемых услуг и удовлетворения спроса на железнодорожные перевозки БЖД в дни февральских и мартовских праздников назначила более 70 поездов в международном и во внутриреспубликанском сообщениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 22 по 25 февраля БЖД во взаимодействии с РЖД назначила 10 дополнительных поездов. Кроме того, с учетом повышенного спроса пассажиров на перевозки с 7 по 10 марта назначено 14 дополнительных поездов в международном и более 50 поездов в межрегиональном сообщениях. "В международном сообщении с РФ в феврале и марте данные поезда будут курсировать по маршрутам: Минск - Москва, Минск - Санкт-Петербург и Калининград - Москва", - отметили в пресс-центре БЖД.

По территории Белоруссии в этот период дополнительные поезда назначены между Минском и всеми областными центрами, а также по направлениям Минск - Пинск и Гродно - Орша - Кричев. С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество поездов предусмотрено на 7 марта.