"Транснефть" обсудила сотрудничество с Китайской железнодорожной строительной корпорацией

Заместитель генерального директора "Транснефть-логистики" по экономике и организации поставок Алексей Киревичев сообщил о новых шагах в рамках обмена опытом в области изготовления промышленного оборудования

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Транснефть-логистика" обсудила сотрудничество с Китайской железнодорожной строительной корпорацией (CRCC) в рамках встречи в павильоне "Энергия жизни" Международной выставки-форума "Россия". Об этом говорится в статье в корпоративном журнале "Трубопроводный транспорт нефти".

CRCC - вторая по величине государственная строительная компания в Китае, занимается возведением крупных инфраструктурных объектов: железных и автомобильных дорог, тоннелей, мостов, аэропортов по всему миру, а также имеет опыт в изготовлении промышленного оборудования и применении научно-технических разработок.

"Стороны обсудили основные направления и принципы сотрудничества. Цель встречи - укрепление и развитие стратегического партнерства, систематический обмен актуальной информацией во всех сферах деятельности, представляющих взаимный интерес при организации поставок производственных ресурсов", - сказано в статье.

"Нам удалось обсудить уже существующие наработки и договориться о новых шагах в рамках обмена опытом в области изготовления промышленного оборудования и применения научно-технических разработок. Мы стремимся к совместному использованию наших потенциалов для повышения эффективности бизнеса и улучшения конкурентных позиций на рынках России и Китая", - сообщил заместитель генерального директора "Транснефть-логистики" по экономике и организации поставок Алексей Киревичев, слова которого приводятся в журнале.