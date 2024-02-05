Экспорт продукции АПК РФ в дружественные страны в 2023 году вырос на 20%

По словам замдиректора центра "Агроэкспорт" Андрея Кучерова, их доля в общем объеме аграрного экспорта составляет 87%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Экспорт российской продукции АПК в дружественные страны по итогам 2023 года вырос на 20%. Об этом сообщил заместитель директора федерального центра "Агроэкспорт" Андрей Кучеров на выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе "Продэкспо".

"Экспорт продукции АПК в дружественные страны в 2023 году вырос на 20%. Их доля в общем объеме аграрного экспорта уже составляет 87%", - сказал он. В том числе экспорт в Китай вырос на 52%, в Индию - на 46%, в Египет - на 13%, в Пакистан - на 40%, в Индонезию - в шесть раз, в Мексику - в три раза, отметил Кучеров.

Он также рассказал, что в настоящее время российская продукция АПК поставляется в 150 стран мира. "Мы, безусловно, углубили сотрудничество с дружественными государствами. Сместили фокус в их сторону, что позволило расширить поставки даже в те страны, которые раньше были аутсайдерами с точки зрения нашего экспорта, например, экспорт в Танзанию увеличился в четыре раза, в Бразилию - в 1,6 раза и в два раза выросли поставки в Кению", - добавил Кучеров.

Он напомнил, что по итогам 2023 года объем поставок российской сельскохозяйственной продукции вырос на 12% и превысил $45 млрд. "Мы можем говорить, что с точки зрения масштабов аграрного экспорта мы вышли на уровень таких стран, как Австралия и Аргентина", - добавил Кучеров.