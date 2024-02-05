Инвестиции в ж/д инфраструктуру Новосибирской области выросли вдвое за 2023 год

В регионе за год отремонтировали более 160 км пути

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры в Новосибирской области вырос вдвое в 2023 году и превысил 17 млрд рублей. Средства пошли на ремонт сетей и обновление техники, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

"В 2023 году на развитие железнодорожной инфраструктуры в Новосибирской области ОАО "РЖД" направило 17,14 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении.

Основными направлениями инвестиционных вложений стали обновление путевой техники, грузовых тепловозов, пассажирских и грузовых электровозов, а также модернизация и ремонт путевого хозяйства. В 2023 году в Новосибирском регионе магистрали железнодорожники отремонтировали более 160 км пути, что на 60% больше, чем в 2022 году. Кроме того, в 2023 году завершилась реконструкция нового вокзала на станции Бердск.

В пресс-службе также сообщили, что объем перевозок груженых контейнеров вырос по железным дорогам Западной Сибири в 2023 году на 43,8% - до 320 тыс. контейнеров, объем перевезенных грузов вырос на 37,8% - до 5,5 млн тонн. Рост связан, в частности, с тем, что контейнерные перевозки стали более доступными для малого и среднего предпринимательства, проведены работы по развитию опорной сети транспортно-логистических центров на полигоне дороги.