Встреча замминистров финансов и глав центробанков стран БРИКС состоится 7 февраля

В рамках встречи запланировано обсуждение актуальных вопросов таможенного и налогового сотрудничества в объединении

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Встреча заместителей министров финансов и руководителей центральных банков стран БРИКС состоится 7 февраля, сообщается на сайте Минфина России.

"Это первое мероприятие финансового трека в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году, которое пройдет в расширенном составе с участием новых стран-членов. Встреча состоится в формате видео-конференц-связи", - говорится в сообщении.

В рамках встречи запланировано обсуждение актуальных вопросов таможенного и налогового сотрудничества в БРИКС, инструментов смешанного финансирования инфраструктурных проектов, запуска работы научно-исследовательской сети БРИКС по финансам и финансового сотрудничества в рамках делового совета БРИКС.

"Заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков расскажет о приоритетах российского председательства на финансовом треке объединения и представит флагманскую инициативу по совершенствованию международной валютно-финансовой системы", - добавили в Минфине.